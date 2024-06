video suggerito

Morgan Algeri e Tiziana Tozzo annegati nel lago di Como, iniziano le analisi sulla scatola nera del Suv Morgan Algeri e Tiziana Tozzo sono morti annegati nelle acque del lago di Como, dopo che la macchina dell’uomo si è inabissata. La causa dell’incidente potrebbe essere un problema della vettura. Per questo sarà analizzata la scatola nera del veicolo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Matilde Peretto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tiziana Tozzo e Morgan Algeri

La prossima settimana potrebbe essere decisiva per risolvere il caso della morte di Morgan Algeri e Tiziana Tozzo. I due sono deceduti per annegamento dopo che l'auto dell'uomo è caduta nel lago di Como, inabissandosi e non lasciando via di scampo a entrambi. Ora, la scatola nera della vettura, un Suv della Mercedes, sarà analizzata da un laboratorio specializzato di Budapest. I risultati saranno consegnati alla Procura e potranno fare luce sulle dinamiche dell'incidente. Le speranze sono quelle di capire come sono morte le vittime e di chi è la responsabilità.

Cos'è successo il 6 gennaio 2024: la morte di Algeri e Tozzo

Verso le 23 di sabato 6 gennaio 2024, Morgan Algeri e Tiziana Tozzo sono caduti nelle acque del lago di Como mentre erano a bordo di un'auto. La vettura, un Suv di proprietà di Algeri, li ha intrappolati inabissandosi nelle acque del lago. I due sono morti annegati e i loro corpi senza vita sono stati recuperati soltanto il giorno seguente. Algeri aveva 38 anni, era di Brembate Sopra ed era un pilota di aerei della Scuola Volo Caravaggio. Tiziana Tozzo, invece, aveva 45 anni ed era un'impiegata di Cantù con una figlia di 14 anni.

I due erano al primo appuntamento e sembra fossero appostati nell'area di villa Geno, uno dei punti più suggestivi del lago di Como. La macchina, poi, avrebbe avuto dei problemi, sarebbe partita, abbattuto una panchina, poi una balaustra e sarebbe finita nel lago. I due si sono inabissati ancora all'interno della vettura. Sembra si siano liberati, ma non sono stati in grado di raggiungere la superficie a causa della mancanza di ossigeno o per un'embolia polmonare.

Le dinamiche dell'incidente e il corso delle indagini

Le dinamiche dell'incidente non sono ancora chiare, per quello sarà importante l'analisi della scatola nera del veicolo guidato da Algeri. Stando a quanto riportato nel fascicolo di indagine per omicidio stradale colposo, la sorella dell'uomo e la sua ex fidanzata hanno affermato che Morgan Algeri si lamentava perché il suo Suv (una Mercedes Glc 220) aveva dei problemi.

Questi avrebbero potuto far scattare la macchina in avanti invece che indietro, facendola così cadere nel lago. Secondo gli inquirenti, l'incidente è stato causato da un problema al mezzo o un errore umano. È escluso il gesto volontario. Fondamentale sarà l'analisi della vettura i cui risultati sono attesi per la prossima settimana.