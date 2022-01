Monza, sgominata banda di rapinatori: cinque colpi messi a segno in una notte Sgominata una banda di quattro uomini che, stando alle accuse della polizia di Monza, avrebbero compiuto una serie di rapine a mano armata la provincia brianzola e quella di Milano.

Sgominata una banda di quattro uomini che, stando alle accuse della polizia di Monza, avrebbero compiuto una serie di rapine a mano armata la provincia brianzola e quella di Milano. I quattro sono accusati anche di sequestro di persona e lesioni personali aggravate, tutti reati di cui si sarebbero macchiati tra dicembre e gennaio. Le loro vittime, riporta la Questura, erano giovani o cinquantenni che camminavano o procedevano in auto lungo le vie semi centrali di Monza e Sesto San Giovanni.

Le indagini della polizia di Monza

Le indagini condotte dalla polizia hanno portato al fermo di quattro uomini di origine nordafricana. Ammanettati, tre di loro sono stati portati in carcere a Monza mentre il quarto è stato trasferito al San Vittore dove era già detenuto per altri reati. Delle sette rapine messe a segno, riporta MilanoToday, la prima risale a circa tre settimane fa. Mancavano due giorni alla fine del 2021 quando due ragazze sono state costrette dai malviventi a consegnare borse, cellulari e chiavi della macchina con cui poi i quattro sono fuggiti. Il veicolo è stato recuperato poco dopo la denuncia presentata alla polizia dagli agenti della Questura monzese. Un secondo colpo è stato messo a segno la notte di Capodanno, in pieno centro a Monza, dove due ragazzi sono stati rapinati in via D'Azeglio. Simulando un investimento, i quattro hanno approfittato dei soccorsi offerti dalle vittime scese dalla macchina per salire sulla loro auto e rubargliela. I due hanno cercato inutilmente di fermare l'auto, rimanendo lievemente feriti.

Cinque rapine in una notte

Le altre rapine sono arrivate in rapida sequenza: uno ad un distributore di benzina a Milano dove la vittima è stato un uomo di 70 anni; un'altra in via Silva, sempre a Milano, dove hanno minacciato un uomo con la pistola per farsi consegnare cellulare, portafoglio e chiavi della macchina. E poi Sesto San Giovanni, in via Marelli, dove hanno rapinato una donna di 57 anni che stava uscendo di casa. Successivamente hanno rubato una catenina a una 58enne che camminava da sola in strada e infine hanno rapinato un 55enne. Le cinque rapine sono avvenute in un'unica nottata.