in foto: Foto di repertorio

Si ribalta con l'auto e finisce in un piccolo corso d'acqua. È successo nel pomeriggio di oggi venerdì 25 settembre a Montichiari, in provincia di Brescia, dove l'incidente è costato la vita a una donna di 57 anni. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, la donna avrebbe perso il controllo della sua auto mentre percorreva viale Europa attorno alle 14.15 di oggi pomeriggio. Per cause ancora da chiarire la macchina si sarebbe ribaltata ed è finita in un fosso con un piccolo corso d'acqua che scorre lungo la strada. Allertati i soccorsi che sono accorsi immediatamente sul posto ma purtroppo per la donna non c'è stato nulla da fare.

Inutili i tentativi di rianimare la donna

Sul posto è intervenuta l'equipe medica a un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, ma il personale medico non ha potuto far altro che accertare il decesso. Mentre una squadra dei vigili del fuoco ha estratto la donna dall'auto. È ora invece al lavoro con i primi rilievi la polizia stradale di Montichiari che sta cercando di far luce sull'esatta dinamica dell'accaduto: sembrerebbe che oltre all'auto della donna nessuna altra vettura sia stata coinvolta.

Durante la notte un altro ragazzo ha perso la vita dopo un incidente frontale

Solo la scorsa notte un ragazzo di 26 anni ha perso la vita in uno scontro tra due auto sulla Monza-Saronno nel comune di Varedo: il giovane dopo l'incidente frontale è rimasto intrappolato nell'abitacolo fino all'arrivo dei soccorsi, allertati da altri automobilisti che si sono fermati a prestare aiuto. Le condizioni del 26enne sono apparse fin da subito disperate: inutili i tentativi di rianimarlo in strada da parte dei medici e la corsa disperata all'ospedale San Gerardo di Monza dove è già arrivato morto. Non sarebbe in pericolo di vita, invece, l'altro automobilista coinvolto, un 51enne di Nova Milanese, alla guida dell'auto che ha riportato alcune ferite al collo e al torace.