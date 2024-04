video suggerito

Montespluga isolato per la troppa neve: da due giorni chiusa ancora la strada Montespluga, il paese a 1.900 metri in provincia di Sondrio, era stato isolato per settimane questo inverno: con la nevicata di questi giorni la strada da ieri è stata di nuovo chiusa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La neve di questi giorni torna a sommergere Montespluga, il paese a 1.900 metri in provincia di Sondrio che già questo inverno è stato isolato per settimane a causa del maltempo e delle grandi nevicate. A Fanpage.it a fine febbraio e inizio marzo i suoi abitanti avevano spiegato che era impossibile riuscire a scendere a Madesimo, di cui Montespluga è frazione: "Abbiamo vivere per venti giorni".

"Qui viviamo in sei – aveva precisato Giulio Solferino, 46 anni -. Abbiamo il diritto sancito dalla Costituzione della libertà di movimento. Quindi c'è un problema abbastanza serio: il problema che non ha a che fare solo con le condizioni meteo ha anche con la gestione di Anas". Questo inverno la strada è rimasta chiusa per giorni e giorni causando non pochi disagi: in caso di emergenza si poteva contare solo sul gatto delle nevi di un abitante di Montespluga. Poi finalmente con l'alzarsi delle temperature è stato possibile liberare parte della strada.

Ieri, 31 marzo, però la strada è stata nuovamente chiusa: "Di solito la strada rimane chiusa uno o due giorni, è tranquillamente sopportabile". In questo caso infatti, sarebbe "ordinaria amministrazione". La neve infatti ha ancora bloccato il passaggio dei mezzi ma la speranza è che tutto ritorni in questo caso alla normalità in poco tempo.

Dopo l'allerta meteo di queste ore e che durerà fino a mezzanotte, in Lombardia dovrebbe arrivare il bel tempo: la neve si scioglierà più facilmente e sarà tempo della primavera anche a Montespluga.

Giulio Solferino aveva anche precisato a Fanpage.it: "Chi decide di vivere non può lamentarsi di dover spalare la neve e di restare isolato. Noi abitanti abbiamo sempre una scorta viveri di venti giorni. Siamo preparati, a volte è la normalità".

La fatica si spalare sempre neve però è ben ripagato in posti come a Montespluga: "Scegliere di vivere qui comporta dei sacrifici. Ma come premio ti dà l'ambiente straordinario che ai davanti agli occhi tutti i giorni".