Qual è la situazione nel paese della Valchiavenna isolato da 3 metri di neve: “Cibo per altri 17 giorni” Sono ancora isolati i sei abitanti di Montespluga, comune della Valtellina dove ci sono metri di neve. Il piccolo centro è infatti irraggiungibile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fonte: Gruppo Facebook Montespluga

Montespluga, frazione del comune di Madesimo (Sondrio), è ancora isolato da metri di neve. Tre giorni fa si era diffusa la notizia che le intense nevicate avevano bloccato i residenti del piccolo territorio della Valtellina. Da diversi giorni, infatti, la Lombardia è al centro di una perturbazione che ha peggiorato le condizioni meteorologiche di tutta la regione con piogge e, in casi come questi, abbondanti nevicate.

Il piccolo centro di Montespluga è ancora irraggiungibile

Ieri a Montespluga si sono aggiunti venti centimetri di coltre bianca ai due metri e mezzi che erano presenti. La piccola area, che si trova a 1.900 metri di altezza, è irraggiungibile proprio per il pericolo valanghe che riguarda la strada statale. Attualmente sono sei le persone isolate. Due di loro avevano spiegato al quotidiano Il Corriere della Sera di avere viveri per venti giorni che a oggi sono diventati diciassette.

"Siamo in stretto contatto con l'amministrazione che ha predisposto un servizio di consegna farmaci e beni di prima necessità", avevano affermato. Infatti questo è possibile grazie al servizio motoslitte che consente di raggiungere il piccolo centro.

Monitorate le condizioni meterologiche

I due, che erano fratello e sorella che hanno deciso di trasferirsi lì per lasciare il caos delle grandi città, non erano spaventati dall'isolamento perché consapevoli di non correre alcun pericolo. Tutti sembrerebbero aver ancora rifiutato l'offerta di andare a Madesimo presentata dalla sindaca. La valuteranno solo se le condizioni dovessero peggiorare nei prossimi giorni. Nel frattempo le condizioni meteorologiche sono tenute costantemente sotto controllo.