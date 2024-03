Paese della Valchiavenna isolato da tre metri di neve: “Abbiamo viveri per 20 giorni” Montespluga è un paese della Valchiavenna e conta sei abitanti: è completamente isolato a causa delle forti nevicate di questi giorni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Foto dalla pagina Facebook di Sei di Madesimo se…

Montespluga, piccolo paese di sei abitanti a 1.900 metri di altezza in Valchiavenna, è completamente isolato dalla neve. Le abbondanti nevicate di questi giorni hanno reso inaccessibile l'entrata e l'uscita dal piccolo centro abitato: "Abbiamo viveri per venti giorni e siamo in stretto contatto con l’amministrazione che ha predisposto un servizio di consegna farmaci e beni di prima necessità", spiegano due abitanti al Corriere della Sera. Poi fratello e sorella, di 46 e 48 anni, hanno precisato: "L’isolamento non ci spaventa, anche perché sappiamo di non correre in questo momento alcun pericolo".

Foto dalla pagina Facebook di Sei di Madesimo se…

Per risolvere il problema dell'isolamento la sindaca di Madesimo Daniela Pilatti, il paese più vicino a Montespluga, ha invitato i sei abitanti a scendere da loro e avrebbe già messo a disposizione alcuni appartamenti. Al momento però i sei cittadini del piccolo borgo hanno rifiutato l'offerta: se l'emergenza diventasse più grave i sei abitanti potrebbero valutare di scendere più a valle, ma al momento preferiscono casa. La prima cittadina di Madesimo ha spiegato che si sta lavorando per aprire una traccia con il gatto delle nevi per raggiungere il centro abitato di Montespluga. Grazie alle motoslitte il paese può essere rifornito con vivere e medicinali, in caso di necessità.

Foto dalla pagina Facebook di Sei di Madesimo se…

Intanto le case continuano a restare sommerse da circa tre metri di neve. Qui i suoi abitanti continuano la loro vita: c'è anche chi lavora in smartworking. I due fratelli hanno comprato una baita qui, fuggendo dalla città e dal traffico: "Siamo molto allergici al polline e alle polveri sottili. Ora abbiamo tanta neve, ma ci sentiamo al sicuro".