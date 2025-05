video suggerito

Molesta una donna in pieno centro a Milano e poi picchia i poliziotti: arrestato 26enne Un ragazzo di 26 anni è stato arrestato perché accusato di aver molestato una donna di 29 anni a Milano. Il 26enne avrebbe anche picchiato gli agenti intervenuti per salvare la ragazza. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ancora un caso di molestia e tentata violenza sessuale in Italia e più precisamente a Milano. Nella giornata di ieri, venerdì 2 maggio, un uomo di 26 anni è stato arrestato dopo che ha molestato una donna e picchiato gli agenti della polizia che erano intervenuti per salvare la ragazza. L'episodio si è verificato nel pieno centro del capoluogo meneghino.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, nella serata di ieri il 26enne avrebbe avvicinato una donna di 29 anni. La giovane si trovava in via Boccaccio, una zona centralissima di Milano e a pochi passi da piazzale Cadorna. Il ragazzo, dopo averla notata, si sarebbe avvicinato a lei e l'avrebbe molestata. Fortunatamente, in quel momento, c'era sul posto una pattuglia della Volante che, capito cosa stava accadendo, è intervenuta immediatamente.

Il 26enne si è però scagliato contro loro: li ha infatti picchiati con calci e pugni. Nonostante questo, i poliziotti sono riusciti a bloccarlo e ammanettarlo. Una volta fatto salire in auto, lo hanno trasferito negli uffici del commissariato dove è stato identificato e sottoposto a tutti gli accertamenti di rito.

Una volta conclusi, è stato arrestato perché accusato di violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale. È stato inoltre denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale. Non è chiaro se per la giovane e per gli agenti siano stati necessari trasferimenti in ospedale.