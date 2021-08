Molesta una 15enne su un treno a Rho, arrestato l’aggressore Stava molestando una 15enne su un treno ma è stato fermato dagli agenti della polizia Locale. È successo sabato 7 agosto a Rho, quando gli agenti sono intervenuti in seguito alle segnalazioni di diversi passeggeri del convoglio dove è stata consumata l’aggressione. L’uomo, un 27enne con precedenti, ha provato a scappare ma è stato raggiunto dalle forze dell’ordine.

A cura di Simona Buscaglia

Aveva iniziato a parlare con un ragazzo sul treno Magenta – Pioltello, ma una 15enne si era subito resa conto di un atteggiamento sospetto del giovane. L'adolescente aveva quindi deciso di spostarsi in un altro vagone ma lui l’aveva seguita e aveva iniziato a palpeggiarla. L'incubo per fortuna è stato interrotto dal pronto intervento della Polfer e della Polizia locale di Rho, che sono riusciti a intercettare e arrestare il 27enne autore delle molestie.

Dopo alcune segnalazioni è subito arrivato l'intervento degli agenti

È successo nel pomeriggio di sabato 7 agosto quando, in seguito alle segnalazioni di alcuni passeggeri, e dopo una richiesta della Centrale Operativa della Polfer, tre agenti della polizia Locale sono saliti a bordo del treno, fermo alla stazione di Rho con le porte chiuse. Alla vista delle divise l’uomo ha cercato di scappare, salendo su un altro treno ma è stato intercettato, dopo un inseguimento in cinque carrozze, e portato al comando. Il 27enne era noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e stupefacenti. Dopo il fermo è stato arrestato e al momento si trova nel carcere di San Vittore.

“Questo è un esempio di come la collaborazione tra Forze dell’Ordine sia fondamentale per affrontare la sicurezza sul territorio – afferma in una nota il sindaco Pietro Romano -. Un pensiero va però soprattutto alla ragazza, che ha subito questa violenza ingiustificabile, per giunta in situazioni di non pericolo per l’ora e il luogo frequentato. In questi anni siamo stati molto attivi nei progetti educativi contro la violenza di genere e soprattutto verso le donne, ma ci rendiamo conto che dobbiamo insistere ancora su questo ambito”.