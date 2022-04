Molesta donne sul tram e al supermercato: ragazzini lo aggrediscono, lo fanno arrestare e poi scappano Un uomo ha molestato una donna sul tram 15 a Rozzano: un gruppo di ragazzini lo ha quindi aggredito e picchiato. All’arrivo dei carabinieri sono scappati. L’uomo invece è stato portato in carcere.

A cura di Ilaria Quattrone

Lo avrebbero aggredito e picchiato perché lo avrebbero visto palpeggiare e molestare una donna sul tram 15: un gruppo di ragazzini hanno infatti bloccato un uomo di 34 anni e, dopo averlo aggredito e all'arrivo dei carabinieri, sono fuggiti. È successo nel pomeriggio di ieri, mercoledì 6 aprile, a Rozzano. L'uomo è finito in manette e adesso si trova in carcere a San Vittore.

Le molestie avvenute sul tram 15 a Rozzano

Le molestie sarebbero avvenute sul tram 15 poco prima delle 19: il 34enne si sarebbe avvicinato a una donna di 34 anni alla fermata che si trova in viale Liguria a Rozzano. Una volta saliti e che il mezzo è partito, l'uomo avrebbe iniziato a palpeggiare la donna. La 35enne si è quindi messa a urlare e i ragazzini sono così intervenuti per aiutarla. Avrebbero iniziato a picchiare l'uomo e allontanarlo da lei. Nel frattempo, l'autista ha fermato il tram e chiamato i carabinieri.

I minorenni sono scappati e non ancora identificati

All'arrivo dei carabinieri i minorenni sono scappati: il gruppo non è stato ancora identificato. Nel frattempo la donna ha denunciato quanto accaduto. Ha poi raccontato che l'uomo, prima di averla fermata sul tram, aveva anche palpeggiato e molestato la figlia di 17 anni e un'altra amica fuori dal supermercato Pam di viale Liguria. Il 34enne, che ha diversi precedenti ma che non hanno a che vedere con il reato di molestie e violenze, è stato portato all'ospedale Humanitas di Rozzano. Ha riportato diverse escoriazioni sul volto. Il 34enne è stato infine portato in carcere a San Vittore: adesso dovrà rispondere dell'accusa di violenza sessuale.