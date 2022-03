Milano, ragazzina derubata in piazza Duomo insegue il ladro e lo fa arrestare Un ragazzo di 28 anni è stato incastrato e arrestato dalla polizia di Milano grazie alla sua vittima, una ragazzina di 18 anni rapinata poco prima.

Un ragazzo di 28 anni è stato incastrato e arrestato dalla polizia di Milano grazie alla sua vittima, una ragazzina di 18 anni rapinata poco prima. Tutto è successo nella stazione della metropoli di piazza Duomo, sulla linea rossa, nel pomeriggio di oggi, giovedì 10 marzo. Il 28enne è stato ammanettato dagli agenti di polizia avvisati dai militari della stazione dopo l'allarme dato dalla ragazzina.

Vittima di furto segue il ladro e lo fa arrestare

Secondo quanto comunicato dalle forze dell'ordine, il rapinatore si è avvicinato alla sua vittima seguendola mentre questa si dirigeva alla banchina. Arrivata, si è girata accorgendosi che l'uomo le si era fatto improvvisamente vicino salvo cambiare direzione quando si è accorto di essere stato notato dalla ragazzina. Allora, insospettitasi, la 18enne si è frugata le tasche del giubbotto scoprendo di non avere più il cellulare, un iPhone 11. Senza perdersi d'animo si è quindi messa sulle tracce del rapinatore, raggiunto poco dopo, e, una volta arrivata in superficie in piazza Duomo, si è rivolta ai militari dell'Esercito presenti davanti alla cattedrale segnalando il furto appena subito.

Ragazzo di 28 anni accusato di furto aggravato

I militari hanno così allertato gli agenti della polizia che si sono immediatamente messi all'inseguimento dell'uomo, fermato poco tempo dopo. Durante la perquisizione, il 28enne è stato trovato in possesso del cellulare appena rubato alla ragazzina. Gli agenti hanno quindi restituito il dispositivo elettronico alla giovane e arrestato il 28enne con l'accusa di furto aggravato. Poi, è stato trasferito in carcere.