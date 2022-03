Rapina in banca a Milano: minacciano i dipendenti con un taglierino e poi scappano con il bottino I due hanno portato via circa tremila euro: la polizia analizzerà le immagini di videosorveglianza per risalire alla loro identità.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Sono scappati con un bottino da circa tremila euro: a subire la rapina nella giornata di oggi, venerdì 18 marzo, è stata una filiale della banca popolare di Sondrio a Milano. Paura per i due dipendenti che sono stati minacciati con un taglierino e costretti a dare i soldi. Fortunatamente nessuno di loro è rimasto ferito. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per i rilievi del caso.

Si cercano i due rapinatori

Per il momento quello che si sa è che la filiale si trova nel quartiere di Porta Romana, tra corso Lodi e via San Giuliano Emiliani. Intorno alle 11, due uomini sono entrati in banca fingendosi clienti. Una volta arrivati alle casse, con il volto coperto, hanno estratto un taglierino. Hanno quindi minacciato il personale costringendolo così a dare loro il denaro. Dopo averlo afferrato, sono scappati. Gli agenti della Questura di Milano hanno raccolto le testimonianze delle persone presenti. L'obiettivo è cercare di avere più elementi possibili che possano aiutare a risalire ai due responsabili. Per questo motivo, sono stati acquisiti anche le telecamere di video sorveglianza della struttura.

Un episodio simile a novembre 2021

L'episodio ricorda quanto avvenuto a novembre 2021 quando un'altra rapina era stata registrata in una banca dell'hinterland di Milano. I rapinatori sono entrati all'Istituto bancario Monte dei Paschi di Siena di Motta Visconti. Durante la rapina, erano stati presi in ostaggio sette dipendenti. I rapinatori hanno aspettato che venisse aperta la cassaforte principale. In quel momento sono però arrivati i carabinieri: due non sono riusciti a scappare, ma sono stati fermati. Il terzo invece si è dato alla fuga.