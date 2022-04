Direttrice di una banca si sente male durante una rapina: i malviventi rinunciano al bottino e scappano La direttrice intanto è stata soccorsa e fortunatamente dopo poco si è ripresa. Ha denunciato tutto ai carabinieri che indagano per tentato omicidio.

A cura di Giorgia Venturini

La direttrice di una banca si è accasciata a terra perché colpita da un malore durante una rapina. La donna si è sentita male pochi minuti dopo che i malviventi sono entrati e hanno preteso il bottino. Quando però hanno visto la direttrice a terra hanno deciso di rinunciare alla rapina e fuggire via. Sulle loro tracce ora ci sono i carabinieri.

La tentata rapina e poi la fuga

Dalle prime informazioni riportate anche da Milano Today, il colpo "mancato" sarebbe avvenuto verso le 7.30, qualche minuto prima quindi dell'orario di apertura, di giovedì mattina nella sede di Intesa Sanpaolo di via Spezia a Milano. Una volta entrati, uno dei due rapinatori, entrambi erano a volto coperto, ha minacciato un cliente che stava prelevando allo sportello facendo intendere avesse una pistola in tasca. A questo punto hanno costretto la vittima ad aprire la porta della banca. Tutto dicendogli di non fare scherzi perché sapevano il suo indirizzo di casa. Poi la situazione è degenerata: la direttrice, una donna di 49 anni, è caduta a terra colpita da un malore e allo stesso tempo il cliente vittima ha chiesto ai malviventi di lasciarlo andare perché soffriva di problemi di cuore ed era molto spaventato. Così i ladri, forse spaventati dell'arrivo delle forze dell'ordine, hanno deciso di rinunciare al bottino e fuggire via. La direttrice intanto è stata soccorsa e fortunatamente dopo poco si è ripresa. Ha deciso poi di formalizzare la denuncia ai carabinieri. I militari sono ora alla caccia dei due uomini, indagati per tentata rapina. Utili per le indagini potranno essere le immagini delle telecamere di video sorveglianza della zona e della banca.