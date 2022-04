Ha in casa il bottino milionario di una rapina in banca: donna arrestata per favoreggiamento La polizia ha trovato nell’appartamento di una donna di 49 anni a Rho, nell’hinterland di Milano, il bottino da 3 milioni di euro della rapina alla banca di Cernusco. La donna, rincasata con la stessa auto della fuga, è stata arrestata per favoreggiamento.

A cura di Enrico Spaccini

Centinaia di migliaia di euro in contanti, oggetti in oro, orologi di valore, lingotti e monete d'oro. Questo è il bottino dal valore di 3 milioni di euro che la polizia di Rho, nell'hinterland di Milano, ha trovato la sera del 5 aprile all'interno dell'appartamento di una donna di 49 anni. Secondo le prime ricostruzioni, si tratta della refurtiva di una rapina avvenuta quello stesso pomeriggio alla banca popolare di Sondrio a Cernusco sul Naviglio, Milano, per mano di tre uomini. La donna è stata arrestata per favoreggiamento.

La rapina alla banca di Sondrio

Erano riusciti a creare un foro in uno dei muri della banca di viale Assunta. I tre uomini hanno, poi, atteso il rientro dei dipendenti dalla pausa pranzo. Una volta tornati, li hanno immobilizzati, si sono fatti consegnare tutto il denaro contante e aprire le cassette di sicurezza dalle quali hanno preso oro e oggetti preziosi di ogni genere. Dopo che avevano arraffato tutto il possibile, sono fuggiti a bordo di un'auto.

Parte della refurtiva ritrovata nell’appartamento di Rho

L'appartamento di Rho

I primi sospetti della squadra mobile di Milano si sono subito concentrati su un appartamento di Rho. Insieme ai colleghi del commissariato di Rho-Pero, sono entrati nell'abitazione che in quel momento era vuota. Fatta eccezione per la refurtiva. Mazzette di denaro in vario taglio, collane d'oro, e tanti orologi. Tutto ciò che mancava dalla banca di Sondrio e che ancora la polizia non aveva nemmeno finito di registrare. Poco dopo, la donna è rincasata guidando la stessa auto usata dai tre rapinatori per la fuga. Quando i poliziotti le hanno chiesto spiegazioni, la 49enne non è riuscita a fornirne né per l'auto né tantomeno per la refurtiva.