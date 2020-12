in foto: Foto di repertorio

Ha cercato di superare con la sua auto il furgone che lo precedeva prima di andarsi a schiantare contro il muretto di una vicina recinzione. Così un uomo di 61 anni ha perso al vita oggi venerdì 18 dicembre attorno alle 12.30. Stando alle primissime informazioni fornite dall'Areu, è rimasto vittima di un incidente stradale nelle vie del centro di Moglia, in provincia di Mantova. Il 61enne avrebbe tentato di superare un furgone in via IV novembre con la sua Alfa 166 quando però qualcosa è andato storto: il furgone infatti proprio in quel momento stava voltando in un parcheggio.

La macchina ha sfondato la recinzione di una casa vicina

Proprio nel momento del sorpasso il furgone avrebbe sterzato per svoltare ed entrare nel parcheggio del ristornate Il Ragno. L'impatto è stata violento: il contatto tra i due mezzi avrebbe infatti spinto l'auto contro le protezioni della ciclabile facendola rimbalzare in un giardino. L'auto avrebbe sfondato la recinzione di una casa. E per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

La polizia indaga su eventuali responsabilità

Sul posto sono intervenuti i paramedici del 118 e i medici dell'automatica, ma nonostante i tempestivi soccorsi per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Ferito invece l'altro conducente, un uomo di 51 anni. Al lavoro sul luogo dell'incidente anche gli uomini dei vigili del fuoco e gli agenti della Polstrada di Mantova impegnati dopo la tragedia con i rilievi del caso. Saranno ora le successive indagini della polizia a svelare con esattezza quanto accaduto: restano ancora da capire eventuali responsabilità e se uno dei due conducenti avesse violato il codice stradale.