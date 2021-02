in foto: La pistola sequestrata

Momenti di terrore nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 6 febbraio, per una ragazza di 19 anni di Milano. La giovane è stata minacciata da un anziano in un bar, trovandosi una pistola puntata contro. Fortunatamente la giovane non ha riportato conseguenze a livello fisico, anche se è stata soccorsa in stato di choc dal personale medico del 118. L'aggressore, invece, è stato rintracciato dai carabinieri dopo una breve caccia all'uomo ed è finito in carcere.

Le minacce in un bar : la pistola era carica

Tutto è nato in un bar di via Inganni, alla periferia sud ovest della città. La ragazza, una studentessa 19enne, stava prendendo un caffè quando è stata avvicinata dall'aggressore, un uomo di 73 anni pregiudicato che la giovane non conosceva. L'anziano, noto tra gli abitanti del quartiere per il suo comportamento spesso stravagante e solitario, ha rivolto la parola alla ragazza pretendendo, con linguaggio delirante, che lo aiutasse a risolvere fantomatiche problematiche di natura famigliari. Vedendo che la ragazza non gli rispondeva, perché in realtà intimorita da quell'uomo, il 73enne ha estratto dalla tasca del giubbotto una pistola calibro 22 e gliel'ha puntata contro, minacciando di usarla se non avesse ricevuto l’aiuto richiesto.

L'intervento dei genitori della ragazza e di altri presenti ha messo in fuga l'aggressore, che se n'è andato lasciando per terra la pistola, un revolver calibro 22 con matricola abrasa e otto colpi nel caricatore, e ha fatto perdere le sue tracce. I carabinieri, parlando con la gente del posto, lo hanno identificato e si sono recati presso la sua abitazione, dove però lui non c'era. È così partita una breve caccia all'uomo che si è conclusa nella notte in un giardino nei pressi dell'abitazione dell'uomo. Il 73enne è stato arrestato con le accuse di minaccia aggravata, possesso e porto abusivo di arma da fuoco ed è stato portato nel carcere di Opera. La pistola è stata sequestrata.