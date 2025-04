video suggerito

Minaccia la cassiera con un coltello per farsi consegnare l'incasso, carabiniere fuori servizio sventa la rapina Un ragazzo nella serata di martedì 1 aprile ha provato a rapinare un supermercato Lidl a Codogno (Lodi). Tra i clienti, però, c'era un maresciallo dei carabinieri fuori servizio che è riuscito a sventare il colpo.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un carabiniere fuori servizio, insieme ad altri clienti, è riuscito a sventare una rapina che stava andando in scena nella serata di ieri, martedì 1 aprile, in un supermercato Lidl di Codogno (in provincia di Lodi). Il militare sarebbe intervenuto quando un ragazzo ha minacciato una cassiera puntandole contro la lama di un coltello. Inseguito dal militare, il rapinatore, che era riuscito a farsi consegnare la cassetta con all'interno l'incasso di giornata, è caduto durante la fuga nel parcheggio a causa di un'auto che gli ha tagliato la strada: lui ha fatto perdere le sue tracce, ma il maltolto è rimasto sull'asfalto.

L'episodio è andato in scena qualche minuto prima delle 20:30 dell'1 aprile, quando per il supermercato Lidl di Codogno che si affaccia sulla Mantovana era quasi arrivato l'orario di chiusura. Mentre gli ultimi clienti erano in fila alle casse per pagare la spesa, un ragazzo, con volto scoperto, si sarebbe avvicinato con fare minaccioso alla cassiera e le avrebbe puntato contro un coltello chiedendole di consegnargli l'incasso di giornata.

Tra i clienti, però, c'era anche un maresciallo dei carabinieri fuori servizio, operante nel piacentino, che è intervenuto per calmare il rapinatore. Afferrata la cassetta con all'interno il denaro contante, il ragazzo sarebbe uscito dal supermercato e, montato in sella alla bicicletta con la quale era arrivato, avrebbe provato ad allontanarsi.

Mentre era ancora nel parcheggio, però, un'auto di passaggio gli avrebbe tagliato la strada facendogli perdere l'equilibrio e facendolo finire sull'asfalto. Il rapinatore ha continuato a scappare a piedi facendo perdere le sue tracce, ma la cassetta con dentro il denaro è rimasta a terra.