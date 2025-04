video suggerito

Minaccia e picchia l'amico d'infanzia per farsi consegnare 400 euro: 51enne arrestato Un 51enne avrebbe chiesto a un vecchio amico d'infanzia diverse somme di denaro, arrivando a pretendere anche 400 euro. Davanti ai suoi rifiuti, lo avrebbe minacciato e aggredito anche con un tirapugni.

A cura di Enrico Spaccini

Un 51enne è stato arrestato su ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova per avere aggredito e minacciato un amico d'infanzia pretendendo da lui denaro. L'uomo, dopo aver ottenuto piccole somme, avrebbe preteso dal 48enne 400 euro. Davanti al suo rifiuto, gli avrebbe inviato messaggi con minacce e lo avrebbe picchiato usando un tirapugni.

Stando a quanto riportato da Il Giorno, più volte nei mesi scorsi il 48enne, anche per paura, avrebbe ceduto piccole somme di denaro a un 51enne con il quale era stato amico da ragazzino e con cui non aveva avuto più contatti per diversi anni. A fine gennaio, però, il 51enne gli avrebbe chiesto una cifra ben superiore a quelle precedenti: 400 euro.

L'uomo avrebbe provato in più modi a farsi consegnare quel denaro dall'amico. Secondo gli investigatori, avrebbe messo in atto un "disegno criminoso" con il quale procurarsi un ingiusto profitto. In un'occasione gli avrebbe danneggiato il citofono e il lampeggiante del cancello elettrico dell'abitazione del 48enne. Altre volte si sarebbe appostato sotto casa sua, inviandogli anche messaggi intimidatori come: "Dammi i soldi o finisce male".

Durante un incontro tra i due, il 51enne avrebbe colpito l'amico al volto con un tirapugni. Il 48enne si sarebbe, poi, fatto medicare in pronto soccorso, dove i medici lo hanno dimesso con una prognosi di 15 giorni. Scattata la denuncia per quei comportamenti non più tollerabili, il gip del Tribunale di Mantova, in base a quanto emerso negli accertamenti eseguiti dai carabinieri di Sabbioneta, ha disposto per il 51enne la custodia cautelare in carcere.