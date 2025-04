Minaccia la cassiera con un coltello e ruba l’incasso del supermercato: il video della rapina nel Milanese Un uomo di 53 anni ha rapinato un supermercato Crai di Rescadina, nell’hinterland di Milano, minacciando la cassiera con un coltello per impossessarsi del danaro presente nel registratore di cassa. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri di Legnano. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Giulia Ghirardi

Due giorni fa, nel corso del pomeriggio di mercoledì 16 aprile, un uomo di 53 anni ha rapinato il supermercato Crai di via Gramsci a Rescadina, nell'hinterland nord-ovest di Milano, minacciando la cassiera con un coltello per impossessarsi del danaro presente nel registratore di cassa. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri di Legnano.

Stando alle informazioni disponibili sino a questo momento e come si può anche osservare dalle immagine delle telecamere di video sorveglianza del locale, l'uomo si sarebbe presentato alla cassa per pagare una bottiglia di vino, ma nel momento in cui la cassiera sarebbe stata sul punto di incassare il denaro avrebbe quindi estratto un coltello con il quale avrebbe minacciato la donna con l'obiettivo di sottrarre il denaro presente nel registratore della cassa. Secondo quanto riferito dai militari del nucleo radiomobile di Legnano che sono intervenuti sul posto, il 53enne sarebbe stato arrestato poco dopo la rapina.

Grazie all'analisi dei filmati delle telecamere a circuito chiuso del supermercato, il 53enne sarebbe stato rintracciato presso l'abitazione di un parente “ancora in possesso del coltello utilizzato per commettere la rapina”, hanno specificato i carabinieri in una nota ufficiale e per questo ritenuto “fortemente indiziato” di aver rapinato il supermercato poche ore prima del suo fermo. A quel punto l’uomo è stato accompagnato nella casa circondariale di Busto Arsizio.