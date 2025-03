Irrompono in una sala slot nel Milanese armati di pistola e martello, quattro arresti: il video della rapina Irrompono in una sala slot a Pessano con Bornago, nel Milanese, per compiere una rapina armati di pistola e martello. I quattro rapinatori sono stati arrestati dai carabinieri per concorso in rapina aggravata e porto d’armi e oggetti atti a offendere. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Giulia Ghirardi

Secondo le prime informazioni disponibili, lo scorso 6 marzo, quattro uomini hanno eseguito una rapina a mano armata. Due di loro, sarebbero rimasti nell'auto facendo da "palo" durante il colpo, mentre gli altri due, come si vede nel video, avrebbero fatto irruzione nella sala slot a volto coperto e armati di pistola e martello. Dopo aver danneggiato con una martellata la vetrata a protezione della cassa, avrebbero minacciato il proprietario, facendosi consegnare l'incasso di circa 5.000 euro per poi scappare a bordo della vettura in direzione di Rho.

I quattro, ripresi dalle telecamere di sorveglianza, sono poi stati identificati e quindi arrestati dai carabinieri della Stazione di Rho per concorso in rapina aggravata e porto d'armi e oggetti atti a offendere. Durante le perquisizioni, i militari hanno trovato la somma rubata, i capi di abbigliamento e le armi utilizzati durante la rapina: una pistola a salve priva di tappo rosso, il martello (il cui manico si era spaccato nell'azione) e un coltello con una lama di 19 centimetri. Gli indagati sono stati portati alla casa circondariale di Milano “San vittore” per essere sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere.