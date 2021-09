Milano, travolta da un’auto mentre attraversa sulle strisce pedonali: in ospedale 28enne Una ragazza di 28 anni è stata trasportata in ospedale dopo esser stata investita da un’auto sulle strisce pedonali alle 20.45 di domenica 19 settembre in via Pietro Boifava, in zona piazza Abbiategrasso a Milano. L’automobilista, rimasto illeso, si è fermato e ha chiamato subito i soccorsi. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine.

A cura di Giorgia Venturini

Una ragazza di 28 anni è stata travolta mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. È successo alle 20.45 di domenica 19 settembre in via Pietro Boifava, in zona piazza Abbiategrasso a Milano. Ancora tutta da chiarire la dinamica di quanto accaduto: sembra però che la donna stesse attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata travolta. Così riportano alcuni testimoni che hanno assistito all'incidente.

L'automobilista si è fermato e ha chiamato i soccorsi

Subito sono scattati i soccorsi: sul posto sono intervenuti i paramedici di un'ambulanza e i medici dell'automedica dell'Azienda regionale emergenza urgenza in codice giallo. Subito hanno cercato di capire le condizioni della 28enne, che seppur non in gravi condizioni è stata trasporta all'ospedale San Carlo di Milano. Non è in pericolo di vita. Il conducente dell'auto invece è rimasto illeso: subito dopo l'incidente si è fermato e ha chiamato il 118. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine che si sono messe al lavoro per cercare di ricostruire tutti i dettagli dell'accaduto.

Un altra ragazza di 28 anni travolta e uccisa da un'auto

Una sorte diversa è toccata a un'altra ragazza di 28 anni uccisa ad agosto a Vittuone, nel Milanese, dopo esser stata travolta da un'auto con alla guida un uomo di 47 anni mentre anche lei stava attraversando sulle strisce pedonali. L'uomo si è subito fermato a prestare soccorso alla ragazza e ha chiamato i soccorsi. All'arrivo dei sanitari le sue condizioni sono apparse fin da subito sperate: è morta poco dopo. Il 47enne, subito dopo l'incidente, è stato sottoposto all'alcol test: il livello nel sangue era superiore ai limiti.