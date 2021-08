Vittuone, ubriaco alla guida di un’auto travolge e uccide una 28enne sulle strisce pedonali Una ragazza di 28 anni è morta poco dopo essere stata travolta da un’auto guidata da un 47enne risultato poi positivo all’alcol test. L’uomo si è fermato e ha chiamato i soccorsi: inutili però sono stati tutti i tentativi dei sanitari per salvare la vita alla ragazza. L’automobilista si è sottoposto agli esami tossicologici: le forze dell’ordine sono ancora in attesa degli esiti.

A cura di Giorgia Venturini

Stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stata travolta da un'auto. Così ieri sera è morta una ragazza di 28 anni a Vittuone, nel Milanese. Stando alle prime informazioni, verso le 21.30 la 28enne ha attraversato la strada provinciale 11 e qui è stata colpita da un'auto guidata da un 47enne di Rho, alle porte di Milano. L'uomo, come riporta Milano Today, si è subito fermato a prestare soccorso alla ragazza e ha chiamato i soccorsi.

Inutili i tentativi di salvare la ragazza

Sul posto sono intervenute due ambulanze e un'auto medica del 118 che hanno trasportato d'urgenza la 28enne al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo di Milano in codice rosso. I medici qui hanno cercato di salvare la ragazza, ma tutti i tentativi sono stati inutili. Qualche ora dopo i sanitari non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Intanto sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i carabinieri. Da quanto emerso successivamente il 47enne è stato sottoposto all'alcol test: il livello nel sangue era superiore ai limiti. Non solo, l'automobilista è stato portato all'ospedale di Magenta dove si è sottoposto agli esami tossicologici: le forze dell'ordine sono ancora in attesa degli esiti.

