in foto: Foto di repertorio

È di tre persone trasportate in ospedale, per fortuna in condizioni non gravi, ma poteva essere molto più serio il bilancio di un incidente avvenuto in piena notte a Milano, che ha visto coinvolti un filobus Atm e un'automobile.

Scontro tra bus e auto in viale Brianza: paura nella notte a Milano

Lo scontro è avvenuto attorno alle 2.30 di oggi, domenica 31 gennaio, a poche centinaia di metri da piazzale Loreto, in viale Brianza all'angolo con via Soperga. Per cause non ancora accertate il bus fuori servizio, che stava rientrando al deposito senza passeggeri a bordo, si è scontrato con un autoveicolo, quindi è uscito di strada e ha abbattuto un semaforo e un albero, finendo poi la sua corsa contro alcuni mezzi parcheggiati. Anche l'automobile è finita contro due veicoli in sosta.

Tre feriti in ospedale, nessuno in gravi condizioni

Uno schianto spaventoso che, secondo quanto riferito da 118 e Atm, ha avuto un esito non grave. Nessuno rimasto ferito in modo preoccupanti. Sul posto sono intervenuti i mezzi di Areu (Azienda regionale emergenza e urgenza) per soccorrere due donne e un uomo. Le prime, due 21enni cittadine romene, erano all'interno dell'auto e sono state portate in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli. Dopo gli accertamenti del caso sono state dimesse. L'autista del bus, anche lui trasportato in codice giallo, è stato sottoposto a controlli al Niguarda ma pare stia bene.

Sul posto sono arrivate due ambulanze e un'automedica, oltre ai mezzi dei vigili del fuoco. Presenti gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso. Restano da ricostruire le responsabilità.