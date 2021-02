Milano, tenta il suicidio in casa: i carabinieri le praticano un massaggio cardiaco e la salvano

Una donna ha tentato di togliersi la vita in un appartamento di Milano, in zona Brera. In casa sono intervenuti i carabinieri che hanno trovato il fratello intento a soccorrerla: i militari le hanno immediatamente praticato un massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca e così facendo sono riusciti a rianimarla e salvarla.