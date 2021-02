in foto: Foto di repertorio

Aveva appena iniziato la sua giornata di lavoro quando, in circostanze ancora da chiarire, gli è caduto un oggetto dall'alto provocandogli un trauma toracico. L'uomo, un dipendente di 43 anni, è stato quindi trasportato nella mattinata di oggi lunedì 8 febbraio in codice giallo all'ospedale San Carlo di Milano.

Il trauma toracico provocato dalla caduta di un televisore

La chiamata alla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia è arrivata intorno alle 10.31. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118. Il personale medico ha quindi prestato le prime cure a un uomo di 43 anni, dipendente del'azienda Replay in via Roberto Koch. L'uomo stava svolgendo le sue mansioni quando gli è caduto addosso un oggetto che sembrerebbe essere un televisore. L'incidente gli ha procurato un trauma toracico. I sanitari lo hanno quindi trasportato in codice giallo all'ospedale San Carlo. Stando alle prime notizie, l'uomo fortunatamente non verserebbe in condizioni critiche.

Mesero, grave incidente di lavoro in una ditta

Più grave l'incidente sul lavoro avvenuto qualche settimana fa a Mesero, in provincia di Milano. In quest'occasione un uomo di 58 anni è rimasto gravemente ferito mentre stava manovrando un muletto all'interno della sua ditta. L'operaio – stando alle prime informazioni – sarebbe rimasto schiacciato da un cassone. L'incidente lo ha ferito gravemente alla gamba. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza del 118 e i vigili del fuoco. Il 58enne è stato poi trasportato in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale Niguarda dove è stato ricoverato per un politrauma da schiacciamento.