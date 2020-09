in foto: (foto di repertorio)

Gli ha strappato la collanina in oro dal collo e poi si è dato alla fuga. Lunedì 21 settembre, gli agenti del commissariato Bonola a Milano hanno arrestato un ragazzo di 23 anni con l'accusa di rapina aggravata. Gli agenti hanno notato il ragazzo mentre si aggirava con fare sospetto lungo via Pio II, nei pressi dell'ospedale San Carlo Borromeo. Poco dopo lo hanno visto mentre si avvicinava a un anziano di 83 anni, aggredendolo. L'uomo si è poi dato alla fuga. Dopo trecento metri però gli agenti sono riusciti a raggiungerlo, bloccarlo e arrestarlo. L'anziano intanto, una volta arrivati i soccorsi, è stato ricoverato con una prognosi di quattro giorni.

Milano, seduce un'anziana per circuirla: sottratti beni per oltre 328mila euro

L'aggressione di ieri non è il solo episodio di cronaca che vede vittime gli anziani. Sempre di oggi la notizia di un raggiro perpetrato ai danni di un'ultraottantenne: cinque le persone denunciate per circonvenzione di incapace e riciclaggio. Secondo quanto riportato in una nota della polizia locale di Milano, la donna avrebbe conosciuto durante una vacanza a Cortina un uomo di 30 anni con cui ha iniziato a incontrarsi quotidianamente una volta tornati a Milano. L'uomo avrebbe conquistato talmente tanto la fiducia della donna, che questa avrebbe iniziato a comprargli costosi orologi, gioielli, vestiti e dispositivi elettronici. Oltre ai regali l'uomo si era fatto intestare una donazione di 120mila euro tramite un notaio, denunciato in concorso. In un anno e mezzo, il 30enne si era impossessato di quasi tutto il patrimonio dell'anziana: circa 328mila euro.