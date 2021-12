Milano, sospese le licenze a sei locali: serrande chiuse fino a 15 giorni anche per risse e spaccio Il questore ha disposto la sospensione delle licenze per sei esercizi commerciali. Tra le motivazioni dell’obbligo di serranda abbassata figurano, ad esempio, risse e spaccio.

A cura di Simona Buscaglia

A Milano sospese le licenze a sei esercizi commerciali. La decisione del questore Giuseppe Petronzi riguarda il "Bar Lisa" di via Barrili 24, a cui è stato notificato il provvedimento di sospensione per 15 giorni. Tra ottobre e novembre, erano stati trovati, nel bagno del locale e a un cliente che tentava di nasconderli sotto il tavolo, diversi grammi di hashish. Il bar era già stato oggetto di quattro decreti di sospensione della licenza, oltre a presentare problematiche connesse alla cattiva frequentazione, e allo spaccio di droga. Sospensione di dieci giorni della licenza anche per il locale "Hashtag" in via Fantoli 7 a Milano, teatro di aggressioni e liti, anche tra clienti e addetti alla sicurezza. L'episodio più grave lo scorso 19 dicembre quando un avventore ha sporto denuncia per un'aggressione subita nella quale ha riportato 20 giorni di prognosi. Licenza sospesa per 10 giorni invece al "Bar Capriccio" di piazza Bonomelli 10 a Milano, ritenuto luogo d'aggregazione di persone pregiudicate o pericolose e quindi un pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dei cittadini. A fine ottobre, durante un controllo dei poliziotti, nel bagno del bar erano stati trovati anche tre involucri di hashish.

Altre tre sospensioni nel Milanese

I Carabinieri di Cusano Milanino hanno notificato la sospensione della licenza per 10 giorni al "Bipo Caffè Bistrot Cocktail Art", in via Zucchi 7, dopo i numerosi interventi dei militari negli ultimi mesi perché il locale era frequentato da persone pregiudicate, che creavano assembramenti, spesso ubriachi fino a notte inoltrata, disturbando i residenti. Serrande chiuse per dieci giorni al "Pub City Pride", in via Gramsci 13 e al "Bar Cleodani" in via Garibaldini 18 a Settimo Milanese, il primo per frequentazioni da parte di pregiudicati, il secondo anche per un rissa.