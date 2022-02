Milano, rubati i pc portatili dalla scuola media Falcone-Borsellino: è la seconda volta in due anni Rubati nuovamente i pc portatili della scuola media Falcone-Borsellino di viale Sarca a Milano. È la seconda volta in due anni.

Nuovo furto nella scuola media Falcone-Borsellino di viale Sarca a Milano. Nella notte, ignoti hanno fatto irruzione nell'istituto rubando otto dei nove pc portatili in dotazione per essere collegati alle lavagne interattive. È la seconda volta in due anni che il Falcone-Borsellino viene razziato dei dispositivi elettronici.

Secondo quanto riportato, i ladri hanno "dimenticato" un computer, forse perché non accortisi della sua presenza nell'ultima aula. La direzione scolastica ha sporto denuncia ma nel frattempo gli alunni sono privati di un mezzo importante per lo svolgimento delle lezioni, considerato che molti di loro sono in quarantena. Nel frattempo, gli accertamenti delle forze dell'ordine hanno portato alla verifica dell'effrazione, avvenuta tramite la forzature di porte antipanico. L'ipotesi degli inquirenti è che i ladri siano entrati dal retro, dove si trova il campo da basket, poiché meno illuminata delle altre aree e nascosta alla vista. L'irruzione ha comunque fatto scattare l'allarme ma i malviventi sono riusciti ugualmente ad entrare nelle varie classi, appropriarsi dei pc e scappare. A seguito del furto, si è attivato il Comitato Genitori che ha fatto sapere come si stia mobilitando "per capire se qualcuno fra noi ha dei pc inutilizzati per sostituire quelli razziati". Secondo il Comitato, sarebbe "molto bello se arrivasse un aiuto dalle aziende della nostra città o del nostro quartiere. Se queste realtà hanno pc dismessi, potrebbero regalarli al nostro istituto: sarebbe davvero importante per una piccola scuola di periferia".