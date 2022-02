Blitz dei no vax fuori da una scuola media di Milano: “I vostri genitori vi vogliono uccidere” Blitz di un gruppo di no vax fuori da una scuola media di Milano: è successo nei giorni scorsi davanti a un istituto comprendivo “De Andreis” in zona Forlanini.

A cura di Redazione Milano

Blitz di un gruppo di no vax fuori da una scuola media di Milano: è successo nei giorni scorsi davanti a un istituto comprendivo "De Andreis" in zona Forlanini. Qui un gruppo di no vax ha distribuito ai giovanissimi studenti dei volantini con "16 motivi per dire no alle vaccinazioni pediatriche anti-covid".

Blitz dei no vax fuori da una scuola media di Milano

Fuori dalla scuola hanno fatto infatti un presidio per protestare contro la somministrazione di dosi anti Covid. L'unica manifestazione permessa era quella di qualche centinaia di metri più in là, mentre invece i no vax hanno deciso all'ultimo di spostarsi davanti alla scuola e di cercare di catturare l'attenzione dei giovanissimi. In alcune situazioni hanno cercato persino di spaventarli dicendo loro che i genitori a favore del vaccino avevano come unico obiettivo quello di ucciderli. Il tutto mentre mostravo foto di persone, detta da loro, morte dopo aver ricevuto la dose anti Covid.

Manifestanti fermati da docenti e genitori, presentato esposto in Prefettura

A cercare di fermare questa manifestazione sono stati gli insegnanti e il personale dell'istituto che, una volta accorti di quanto stava accadendo, si sono precipitati fuori da scuola per proteggere i loro ragazzi. Hanno così avvertito le famiglie: i ragazzi, in attesa dell'arrivo dei genitori, sono stati con i loro docenti. Gli stessi genitori hanno presentato un esposto in Prefettura e, per conoscenza, anche a sindaco, vice sindaco e assessore alla Sicurezza di Milano. Nei prossimi giorni gli autori del blitz potrebbero essere identificati e denunciati dalle forze dell'ordine.