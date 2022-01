Milano, rapinatore lo aggredisce da dietro le spalle e gli ruba il Patek Philippe da 90.000 euro Un uomo è stato derubato del suo orologio da 90.000 euro a pochi passi dal Teatro alla Scala di Milano.

Portava al polso il suo Patek Philippe quando un uomo, sulle cui tracce ora ci sono gli agenti della polizia di Milano, lo ha aggredito alle spalle sfilandoglielo e fuggendo. Vittima della rapina del prezioso orologio dal valore di circa 90.000 euro è un cittadino messicano che camminava in via Andegani, a pochi metri dal Teatro alla Scala. Gli investigatori sono sulle tracce del malvivente.

Malvivente ruba il Patek da 90.000 euro

Tutto è successo in pochi attimi verso le 16.30 di ieri, martedì 11 gennaio. Come riferisce MilanoToday, la vittima ha riferito immediatamente l'accaduto alle forze dell'ordine, spiegando che l'aggressore l'ha bloccato in strada strappandogli il Patek per poi darsi alla fuga. Allertati, i poliziotti si sono precipitati in via Andegani senza però trovare traccia del rapinatore. Gli agenti hanno quindi raccolto la testimonianza della vittima e dato il via alle indagini per arrestare il malvivente. Due giorni prima, una donna è riuscita a rubare un Rolex Steve McQueen da 76.000 euro ad un anziano milanese. Fingendosi la sua collaboratrice domestica, la ladra lo ha approcciato quando sedeva in macchina convincendolo ad appuntarsi il suo numero sul braccio. Una volta che il polso era a portata, gli ha sfilato il Rolex ed è scappata. Negli ultimi mesi sono state molteplici le rapine messe a segno ai danni di ricchi proprietari di orologi per le strade di Milano. Tra Patek Philippe, Rolex, Audermas Piguet e altri preziosi da polso, sono decine e decine le denunce presentate in Questura da cittadini o turisti che rimangono vittime di raggiri e rapine nel capoluogo di regione lombardo.