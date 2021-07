Milano, ragazzo di 27 anni aggredito per strada: è ricoverato in gravi condizioni Verso le 23 di ieri sera, mercoledì 14 luglio, un ragazzo di 27 anni è stato trovato ferito in via Gallura, a Milano. La strada, una traversa di via Ripamonti, si è riempita ben presto di luci blu e sirene dopo l’avviso di un uomo sdraiato a terra e sanguinante. Sulla vicenda indaga la polizia di Milano.

È stato aggredito poco dopo il calar del sole, quando i suoi aggressori sapevano che avrebbero avuto il favore della notte per colpirlo e dileguarsi senza essere catturati. Verso le 23 di ieri sera, mercoledì 14 luglio, un ragazzo di 27 anni è stato trovato ferito in via Gallura, a Milano. La strada, una traversa di via Ripamonti, si è riempita ben presto di luci blu e sirene dopo l'avviso di un uomo sdraiato a terra e sanguinante.

Ventisettenne aggredito in via Gallura, è grave

Secondo quanto comunicato dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, sul posto si è precipitata un'ambulanza in codice giallo. Vista però la gravità della situazione, il personale sanitario ha subito alzato il livello critico al codice rosso. Stabilizzato sul posto, il 27enne è stato poi trasferito d'urgenza al pronto soccorso dell'Humanitas di Rozzano dove gli è stato trovato un serio trauma cranico. Le sue condizioni sarebbe ancora molto delicate. Sulla vicenda stanno indagando gli agenti della Questura di Milano per ricostruire esattamente i fatti e assicurare alla giustizia i responsabili, dissoltisi nel nulla. Fondamentale, in tal senso, sarà la testimonianza della vittima.

Anziano derubato dell'orologio da 70.000 euro

Nei giorni scorsi un uomo di 73 anni è stato rapinato in via Madre Cabrini del suo orologio da 70.000 euro. La ladra, descritta come sui trent'anni con i capelli nera e vestita casual, deve aver notato il Patek Philippe Aquanaut che portava al polso mentre gli passava di fianco. Così, dopo una breve chiacchierata circa l'eventuale presenza di una società interinale in zona, gli ha sfilato il prezioso facendo perdere le proprie tracce. L'anziano si è accorto solo successivamente del furto, sporgendo denuncia. I poliziotti sono sulle sue tracce.