Milano, organizzata per domenica 6 febbraio la raccolta di indumenti per i senza dimora

Nella giornata di domenica 6 febbraio, dalle 9.30 alle 17.30, il Comune di Milano insieme alle associazioni del Terzo settore che partecipano all'attuazione del Piano freddo, verrà organizzata una raccolta di indumenti da consegnare ai senza dimora. Tutti i cittadini che lo volessero, possono regalare vestiti che non usano in favore di chi non ha possibilità di comprarne di nuovi. In totale, come comunicato dall'Amministrazione, su tutto il suolo comunale verranno allestiti dieci punti di raccolta.

Assessore Bertolé: Abbiamo bisogno di collaborazione e solidarietà

L'assessore al Welfare e alla Salute del Comune di Milano Lamberto Bertolé ha commentato l'iniziativa dicendo che "come ogni anno abbiamo bisogno della collaborazione e della solidarietà di tutti i milanesi che in molte occasioni si sono dimostrati davvero generosi nell’aiutare chi non ha una casa. Vogliamo inoltre ringraziare tutte le associazioni che collaborano alla realizzazione del piano freddo, che allestiranno e gestiranno i punti di raccolta in città, in collaborazione con l’Amministrazione".

Di seguito gli indirizzi dei punti di raccolta dove poter regalare vestiti che non si usano più, nuovi o vecchi che siano: