Sabato 5 e domenica 6 febbraio al Niguarda un Open day per vaccinare i bambini tra i 5 e gli 11 anni Nuovo Open day vaccinale per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Dopo quello organizzato da Regione Lombardia, l’ospedale Niguarda ha fissato un altro appuntamento per sabato 5 e domenica 6 febbraio.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nuovo Open day vaccinale per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Dopo quello organizzato da Regione Lombardia, l'ospedale Niguarda ha fissato un altro appuntamento per sabato 5 e domenica 6 febbraio. I bambini potranno essere accompagnati in queste 48 ore a ricevere la dose di vaccino contro il Covid senza necessità di prenotazione e, dunque, con accesso libero.

Open day vaccinale per i bambini al Niguarda

Come comunicato dal Niguarda, i bambini più piccoli verranno accolti dagli operatori sanitari della struttura e dai loro speciali aiutanti, in arrivo da "una galassia lontana lontana". Sono i cosplayer dell'universo di Star Wars che daranno il benvenuto ai bimbi e ai loro genitori. L'appuntamento è al Blocco Nord della struttura: con ogni bambino potrà entrare un solo genitore alla volta. All'Open day del Niguarda, fa sapere l'ospedale, i bambini potranno ricevere la prima o la seconda dose. Per quest'ultimo caso, i genitori dovranno accertarsi che siano passati almeno 21 giorni dalla somministrazione della prima. I bambini, ricorda il nosocomio, patiscono meno degli adulti l'infezione da Covid-19 anche se ben sei su mille vengono ricoverati in ospedale a seguito del contagio e uno su settemila finisce in terapia intensiva. Nella maggioranza dei casi, l'infezione decorre quasi del tutto con assenza di sintomi ma non è totalmente esclusa la possibilità che compaiano complicazioni dovute al cosiddetto "long Covid". Per questi motivi, sottolinea ancora il Niguarda, è fondamentale vaccinare i propri figli, in quanto la vaccinazione "rappresenta un importante strumento di prevenzione anche per loro". Il vaccino che viene somministrato ai bambini è il Pfizer, approvato dall'Ema.