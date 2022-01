Armato di pistola rapinava i tassisti: fermato un 24enne senza fissa dimora La polizia ha fermato un 24enne senza fissa dimora e sottoposto a sorveglianza speciale. È accusato di aver rapinato due tassisti a Cinisello Balsamo (Milano).

A cura di Francesco Loiacono

Un rapinatore seriale di tassisti è stato fermato dalla polizia a Cinisello Balsamo, nell'hinterland di Milano. In manette è finito un 24enne italiano senza fissa dimora e sottoposto a sorveglianza speciale: è ritenuto al momento responsabile di due rapine ad altrettanti conducenti di auto bianche, ma la polizia sospetta che possa aver commesso anche altri colpi analoghi.

Le due rapine a Natale e a Santo Stefano a Cinisello Balsamo

Il 24enne è stato fermato dalla polizia lo scorso 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, poche ore dopo la seconda rapina consumata in due giorni ai danni di un tassista. La prima era avvenuta a Natale alle 10.30 in via Martiri Palestinesi, a Cinisello Balsamo: la vittima è un tassista di 40 anni che, nel denunciare l'episodio alla polizia, aveva anche consegnato agli agenti un telefono cellulare che il rapinatore aveva inavvertitamente fatto cadere nell'auto prima di scappare. Il giorno seguente il 24enne aveva compiuto alle 7 di mattina un'altra rapina, con lo stesso modus operandi: armato di pistola aveva rapinato un altro tassista anche delle sigarette e dell'accendino ed era poi fuggito.

Il telefonino smarrito e le descrizioni dei tassisti hanno inchiodato il 24enne

Le descrizioni dei due tassisti e l'analisi del telefonino recuperato hanno portato gli agenti al 24enne, già conosciuto nella zona per via dei suoi precedenti. Il ragazzo, risultato essere un tossicodipendente, potrebbe aver compiuto altre rapine con le stesse modalità ai danni di altri tassisti: sono in corso per questo motivo ulteriori accertamenti da parte della polizia di Stato.