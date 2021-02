Un operaio al lavoro in piazzetta Pattari a Milano è stato portato via in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. È quanto è successo oggi mercoledì 3 febbraio verso le 11 in zona San Babila. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo, un cittadino di 51 anni, è stato trovato dai soccorritori in preda alle convulsioni. Allertati i soccorsi sul luogo dell'accaduto sono intervenuti i paramedici del 118 e i medici dell'automedica che hanno soccorso sul posto il 51enne in gravi condizioni: tempestiva la corsa in codice rosso in ospedale dove l'uomo si trova ancora ricoverato in prognosi riservata.

Colpito da un improvviso malore

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi del caso e cercato di ricostruire quanto successo: all'inizio si è pensato che l'uomo potesse essere precipitato dal trabattello del cantiere, ma l'assenza di segni evidenti e traumi sul corpo ha convinto gli agenti a seguite un'altra pista. Nei minuti successivi la Questura ha poi accertato che l'operaio è caduto a terra dopo esser stato colpito da un improvviso malore e non per un incidente sul posto di lavoro. Dagli accertamenti è anche emerso che il 51enne era in cantiere perché stava seguendo dei lavori per conto di una ditta edile.

Lo scorso 12 gennaio in gravi condizioni un altro operaio

Lo scorso 12 gennaio invece era stato ricoverato in gravi condizioni un altro operaio di 62 anni. L'uomo, secondo quanto riferito dalla polizia a Fanpage.it, stava lavorando all'interno di uno dei cantieri edili attivi all'ospedale pediatrico Buzzi che si trova in via Castelvetro, in zona Bullona, quando è salito su una scala probabilmente per raggiungere la sommità di un container. Qui per cause da accertare, ha perso l'equilibrio precipitando al suolo.