Milano non è la città più cara d’Italia per tutti gli immobili: in un caso vince Napoli È Napoli la città italiana con i prezzi più elevati per l’acquisto di un box auto: qui si spendono in media 55.171 euro, con un incremento del 15 per cento negli ultimi due anni (a Milano sono 37.106 euro, aumentati del 7 per cento dal 2021).

Milano città più cara d'Italia? Sì, ma non per tutti gli immobili. Per quanto riguarda box e posti auto scoperti, infatti, svetta una città italiana in particolare: si tratta di Napoli, dove nel 2023 i costi medi complessivi si attestano intorno ai 3.161 euro al metro quadro per un garage e ai 1.974 euro per un posto auto (per un costo diminuito del 18 per cento negli ultimi due anni), contro i 2.369 euro al metro quadro per un box e 1.683 euro al metro quadro per un posto auto a Milano.

Risultato? Nel capoluogo campano si spendono in media 55.171 euro, con un incremento del 15 per cento negli ultimi due anni: a Milano sono "solo" 37.106 euro, aumentati del 7 per cento dal 2021.

Quanto costa acquistare un box o un posto auto a Napoli

A decretarlo è una ricerca di Immobiliare.it Insights per Corriere della Sera, che ha mappato i costi di posti euro e garage nelle principali città d'Italia. Secondo questo studio, Napoli risulta essere la città italiana con i prezzi più elevati: per l’acquisto di un box auto si arriva a spendere in media 55.171 euro, con un aumento del 15 per cento rispetto ai 47.870 euro di due anni fa.

Il capoluogo campano, inoltre, può vantare box con un numero di metri quadri superiore a Milano: 17,5 metri quadri per i box a Napoli e 15,8 metri quadri per quelli milanesi. Ma non solo.Primato napoletano anche per i costi dei posti auto: la media qui si attesta infatti intorno ai 31.294 euro, nonostante il calo del prezzo del 24 per cento rispetto a due anni fa, quando era di 41.250 euro

A Bari garage e posti auto sono più spaziosi

Al secondo posto si trova invece un'altra grande città del Sud: si tratta di Bari, dove per acquistare un posto auto si spende in media 25.767 euro e dove si registra l’incremento più consistente: +60 per cento dei 16.832 del 2021, toccando addirittura i 130mila euro. Nel capoluogo della Puglia, inoltre, si trovano i box e i posti auto con le maggiori dimensioni, rispettivamente 18,6 metri quadri e 16 metri quadri di media (contro i 15,8 e 14,9 di Milano).

Milano non è la città italiana dove i box costano di più

Il capoluogo lombardo, in questa speciale classifica, si attesta intorno al terzo posto. Qui la spesa media per un box auto si attesta intorno ai 37.106 euro (+7 per cento rispetto al 2021), con 24.971 euro di spesa circa per un singolo posto auto (+ 16 per cento negli ultimi due anni).