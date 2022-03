Milano, non concede la precedenza e si scontra con un’auto: morto motociclista di 24 anni Tragedia a Milano. Un ragazzo di 24 anni è morto a seguito di un violento incidente stradale tra la sua moto e un’automobile.

Immagine di repertorio

Tragedia nella serata di ieri, martedì 29 marzo, a Milano, tra via Bergamo e via Maffei, dove un ragazzo di 24 anni è morto a seguito di un violento incidente stradale. A.E., queste le sue iniziali, si trovava all'incrocio tra le due strade quando, verso le 19.30, mentre era a bordo della sua Yamaha che conduceva su via Bergamo, avrebbe imboccato via Morosini senza concedere la precedenza a una Volvo che stava sopraggiungendo.

Scontro tra auto e moto, morto un 24enne milanese

L'impatto con l'auto è stato violentissimo. Come riportato dall'Agenzia emergenza urgenza della Lombardia, gli operatori sanitari del 118 intervenuti hanno trovato il giovane in condizioni disperate. Arrivati in codice rosso, i paramedici hanno cercato di stabilizzarlo sul posto prima di accompagnarlo con urgenza al pronto soccorso del Policlinico dove è stato preso in cura dai medici della struttura. Purtroppo, però, E.A. non ce l'ha fatta ed è stato dichiarato deceduto poco dopo il ricovero.

Sul violento incidente indaga la polizia locale di Milano

All'incrocio tra via Bergamo e via Maffei, teatro dell'incidente, sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Milano che hanno chiuso le strade al traffico per permettere al giovane di essere soccorso e avviare le indagini. A seguito dei primissimi accertamenti, una ricostruzione della dinamica: la Volvo, che a sua volta stava svoltando in via Lazio, non sarebbe in alcun modo riuscita ad evitare l'impatto. Fondamentale sarà la visione di eventuali immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona oltre che le testimonianze dei presenti.