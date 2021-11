Milano, minacciano e rapinano un 19enne a bordo di un treno: arrestati 3 minorenni Tre minorenni sono finiti in manette per aver messo a segno una rapina aggravata ai danni di un 19enne: qualche giorno fa era già stato arrestato il loro complice di 18 anni.

A cura di Giorgia Venturini

Avevano messo a segno una rapina a bordo di un treno nei confronti di altri ragazzi. Ieri 25 novembre per tre minorenni, di 14 e 15 anni, sono scattate le manette: in mattinata i carabinieri della stazione di Gorgonzola hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere con l'accusa di rapina aggravata in concorso emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale per i minorenni di Milano.

Vittima del gruppo di giovani rapinatori era un 19enne

Le indagini nei confronti degli arrestati erano scattate lo scorso 15 novembre quando era stato arrestato in flagranza per lo stesso reato un ragazzo di 18 anni di origine egiziane: quel giorno vittima del gruppo era finito un 19enne. Dai successivi accertamenti era emerso che l'arrestato era in compagnia di altri complici, tutti poi identificati dalla vittima. Giorno dopo giorno i carabinieri sono riusciti a ricostruire quanto accaduto: il gruppo di giovani malviventi aveva avvicinato la vittima a bordo del treno e l'aveva minacciata con un coltello. I rapinatori si erano fatti consegnare il telefono cellulare e le carte di credito. Poi avevano preteso anche il contante ed altri effetti personali. Una volta avuto tutto si erano dati alla fuga scendendo dal treno. Così dieci giorni dopo per loro sono scattata le manette: tutti is trovano presso l’Istituto Penale per Minorenni “Cesare Beccaria” di Milano. Sono ora a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Non è che l'ultima operazione dei carabinieri di Pioltello. Resta ora da capire se il gruppo di malviventi avevano messo a segno altre rapine sul treno oltre a quella del 15 novembre.