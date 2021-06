Una giornata intera per rimuovere tutti i rifiuti abbandonati da piazza Duomo a Milano. È quello che succederà giovedì 3 giugno nel cuore del capoluogo lombardo grazie all'evento "Le Giornate insieme a te per l’ambiente", realizzato in collaborazione anche con Fise-Assoambiente e Utilitalia. Ma i veri protagonisti sono i dipendenti di McDonald’s che si affiancheranno agli addetti dell'Amsa, l'azienda milanese incaricata della raccolta rifiuti. "Si tratta di un progetto che vuole essere una risposta concreta al fenomeno del littering per promuovere comportamenti virtuosi nella gestione dei rifiuti", fanno sapere gli organizzatori. La collaborazione tra Amsa e McDonald’s proseguirà anche dopo la giornata di giovedì, sempre schierandosi per la difesa dell'ambiente a Milano. Intanto l'appuntamento giovedì è alle 10: prima di scendere in piazza, interverranno Dario Baroni, il vice presidente di McDonald’s Italia, Chicco Testa, presidente Fise Assoambiente, Filippo Brandolini, vicepresidente Utilitalia, e Marcello Milani, il ceo di Amsa. Obiettivo non è solo di ripulire piazza Duomo ma di intervenire anche in parchi, strade, spiagge e altre vie e piazze in 100 comuni italiani.

Cos'è il littering

La sfida è contro il littering, un malcostume sempre più presente purtroppo in Italia: ovvero la battaglia è contro i rifiuti gettati o abbandonati nelle aree pubbliche piuttosto che negli appositi bidoni o cestini dell’immondizia. E le sue conseguenze iniziano ad avere i suoi effetti sull'ambiente. Sempre più spesso si vedono spiagge ricoperte di sabbia e parchi invasi dai rifiuti: famosa è la prima isola di plastica del Pacifico. La sensibilizzazione a schierarsi dalla parte dell'ecosistema parte però anche dalle città. E Milano in questo ne è un esempio.