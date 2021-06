Nuova maxi rissa in piazza Mercanti, in pieno centro, a Milano, tra ragazzi di ogni età. Tra chi lanciava bottiglie, chi tavolini, chi altri ancora sedie verso l'altra fazione: la piazza tra via Dante e piazza del Duomo è stata presa d'assalto da due gruppi di ragazzi che se le sono date di santa ragione.

Mega rissa in piazza Mercanti: volano tavolini e sedie

Questo quanto si vede in un video pubblicato da Welcome to favelas e ripreso, presumibilmente, da una finestra che dà esattamente sulla piazza di un edificio che al piano terra ospita un McDonald's. Le scene di quasi guerriglia sono state condivise centinaia di volte sui social e in molti si interrogano su come possa essere stato possibile che di fianco a quello che dovrebbe essere (ed è) il luogo più sorvegliato di Milano, sia andata in scena un'aggressione così violenta. L'uomo che registra il video ha allertato – si sente – la polizia che è prontamente intervenuta calmando gli animi. Molti ragazzi, però, nel frattempo sono scappati facendo perdere le proprie tracce.

Ragazzo accoltellato in corso di Porta Ticinese

Nella serata di sabato 5 giugno, sempre a Milano, un'altra aggressione è andata in scena in pieno centro. In corso di Porta Ticinese, a due passi dalle Colonne di San Lorenzo, un ragazzo di 26 anni è stato accoltellato da ignoti. Gli operatori del 118 inviati dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia hanno soccorso il giovane portandolo al pronto soccorso del Policlinico. Qui, dopo essere stato preso in cura dai dottori, è migliorato col passare delle ore. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. La polizia indaga sull'accaduto per risalire all'identità del suo aggressore.