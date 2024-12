video suggerito

Milano, insulti omofobi a coppia gay, 45enne protesta: pestato con pugni in faccia Coppia omosessuale aggredita in via Santa Rita da Cascia da una babygang. Arrivano i carabinieri. Il consigliere regionale Paladini: “Clima violento e discriminatorio” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

47 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

"Froci di m…a! Fate schifo! Siete contro Dio e la natura". Coppia gay a Milano vittima di insulti omofobi. Un 45enne reagisce, ma viene aggredito e pestato. Contro di lui sferrato un pugno in piena faccia. L'uomo è stato portato in ospedale. La violenta aggressione è avvenuta questa notte, domenica 22 dicembre 2024, in zona Barona. La coppia omosessuale, secondo le prime ricostruzioni, stava camminando mano nella mano, quando, ad un certo punto, sarebbe scattata una violenta aggressione verbale con epiteti offensivi e insulti da parte di un gruppo di giovani.

Coppia omosessuale aggredita a Milano da babygang

Un 45enne avrebbe protestato per la situazione, ma sarebbe stato aggredito brutalmente. Picchiato selvaggiamente, avrebbe anche preso un pugno in pieno volto. L'uomo è stato trasportato circa 50 minuti dopo all'Ospedale San Paolo, in codice verde: non sarebbe ferito gravemente. L'uomo, di professione infermiere, sempre al San Paolo, sarebbe stato sottoposto a una radiografia per scongiurare altre lesioni. L'episodio sarebbe avvenuto attorno alla mezzanotte in via Santa Rita da Cascia, all'altezza del civico 59. Sul posto sono intervenuti i soccorsi di Areu e i carabinieri della locale stazione. Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto ed individuare i presunti aggressori.

Sulla vicenda è intervenuto Luca Paladini, consigliere regionale della Lombardia eletto con Patto Civico, conoscente della coppia aggredita, che sul suo profilo Facebook scrive:

Spesso, spessissimo, lo leggi sui giornali, lo ascolti in tv, questa volta è capitato a un amico. Stanotte, verso mezzanotte.Via Santa Rita da Cascia, Milano. Stava tornando a casa mano nella mano con il suo compagno. Un gruppetto di cinque ragazzi italiani ha cominciato ad apostrofarli."Ma veramente lo fate?""Fate schifo""Froci di merda""Siete contro Dio e la natura".

Il consigliere ha poi ascoltato uno dei due aggrediti:

Ho sentito pochi minuti fa al telefono è appena stato dimesso dall'ospedale San Paolo, per un pugno che ha preso e che ha contribuito a fargli salire la pressione in modo preoccupante. Sporgerà denuncia contro ignoti. A noi spetta denunciare un clima sempre più violento e discriminatorio nei confronti di persone della comunità LGBT. Un clima che qualcuno alimenta quotidianamente e che al contrario non è ignoto. Un abbraccio fraterno a Ivano e Alfredo.