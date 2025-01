video suggerito

Violenza sessuale in una discoteca a Capodanno, il locale chiude per solidarietà: "Non vogliamo tacere" Il Circolo Magnolia di Segrate (Milano), dove una ragazza di 22 anni ha raccontato di essere stata violentata, resterà chiuso domani in segno di solidarietà nei confronti della 22enne.

A cura di Ilaria Quattrone

"La notte del 31 dicembre è avvenuto un atto di violenza sessuale perpetrato da un uomo ai danni di una donna all'interno dei nostri spazi. Un atto che ci colpisce profondamente e che non possiamo e non vogliamo tacere": è così che inizia il testo condiviso sul proprio canale Instagram dal circolo Magnolia, il locale che si trova a Segrate (Milano) dove nella notte di Capodanno una ragazza ha raccontato di essere stata violentata. La giovane, il giorno successivo, ha infatti presentato una denuncia alle forze dell'ordine.

I gestori del locale hanno quindi deciso "per rispetto nei confronti della vittima e di tutte le donne che quotidianamente subiscono violenza" di restare chiuso nella giornata di domani, sabato 4 gennaio. "È un gesto che vuole essere un atto di solidarietà, ma anche una presa di posizione chiara: come circolo Arci, come Punto Viola, continueremo a lottare contro la violenza di genere e contro la cultura sistemica dell’abuso", ricordano.

La 22enne ha raccontato agli inquirenti di aver conosciuto un ragazzo durante la serata al Magnolia: dopo una chiacchierata e un ballo insieme si sarebbero allontanati. Avrebbe poi avuto un rapporto sessuale non consenziente nei bagni del locale: l'uomo l'avrebbe bloccata con la forza e le avrebbe impedito di scappare. Dopo l'abuso, il ragazzo sarebbe fuggito. La giovane è stata trovata dagli amici in stato confusionale e trasferita alla clinica Mangiagalli di Milano in codice verde dove sono stati effettuati i controlli necessari a iniziare un percorso di sostegno psicologico con gli specialisti.

Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l'accaduto vagliando anche le immagini delle telecamere di sorveglianza per risalire al volto del responsabile.