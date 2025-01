video suggerito

"Violentata nel bagno di un locale di Milano a Capodanno": la denuncia di una ragazza di 22 anni I carabinieri di San Donato Milanese sono alla ricerca del responsabile attraverso l'analisi delle telecamere di sorveglianza del circolo Arci Magnolia di Segrate, nei pressi dell'Idroscalo. La giovane, trasportata alla clinica Mangiagalli, è stata trovata dagli amici in stato confusionale.

Prima la conoscenza in pista, poi il rapporto sessuale non consenziente nei bagni del locale. Una ragazza di 22 anni, residente nel Milanese, ha riferito di essere stata violentata durante la notte di Capodanno all'interno del Magnolia, storico circolo Arci nei pressi dell'Idroscalo di Segrate (Milano). Trovata dagli amici in stato confusionale, è stata subito soccorsa e trasportata in codice verde alla clinica Mangiagalli di Milano, dove sono stati effettuati tutti i controlli del caso per poi iniziare il percorso di sostegno psicologico con gli specialisti del centro antiviolenza. La vittima ha poi presentato denuncia.

Secondo quanto emerso finora, durante la serata We love 2000 organizzata nella struttura per festeggiare il nuovo anno, la giovane avrebbe conosciuto un ragazzo con il quale, dopo qualche chiacchiera e un ballo insieme, si è appartata nei bagni del locale. Lì, stando alla testimonianza della 22enne riportata da Il Giorno, sarebbe stata però costretta a subire un rapporto sessuale contro la sua volontà: dopo qualche effusione infatti il giovane aggressore l'avrebbe bloccata con la forza in un bagno, impedendole di scappare e violentandola.

Dopo lo stupro lo sconosciuto è quindi fuggito, perdendosi tra la folla. Saranno le indagini dei carabinieri della compagnia di San Donato Milanese, a rintracciare il responsabile attraverso un sistema di controlli incrociati: un aiuto prezioso arriverà senza dubbio dalle telecamere di sorveglianza del locale, passate in queste ore al setaccio dai militari, e dalle analisi sulle utenze telefoniche che quella sera hanno agganciato la cella che copre l'area del circolo Magnolia.