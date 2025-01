video suggerito

Violenza sessuale in piazza Duomo a Capodanno, una 19enne: "Un orrore, sono stata assalita da trenta uomini" Una delle ragazze vittime delle aggressioni di Capodanno a Milano ha raccontato agli inquirenti quella terribile notte: "Più uomini hanno iniziato a palpeggiarmi e uno tentava di alzarmi il vestito".

A cura di Giorgia Venturini

Imogen, 19 anni, è una delle ragazze vittime delle aggressioni di Capodanno a Milano. Agli inquirenti ha raccontato cosa è stata costretta a subire quella notte: è stata circondata da più giovani ed è stata vittima di un'aggressione sessuale. Al momento le ragazze che vittime e che sono state ascoltate sono otto, mentre tre le denunce effettivamente depositate.

L’inchiesta per stupro di gruppo del pubblico ministero Alessia Menegazzo e dell’aggiunto Letizia Mannella, che hanno affidato le indagini alla polizia, è partita dopo la denuncia su un giornale locale delle 20enne belga Laura Barbier. Da lì poi è arrivata la testimonianza di altre donne, tra queste la 19enne Imogen: "Sono stata assalita da una trentina di uomini. Non avrei mai immaginato che sarei potuta essere vittima di un’aggressione sessuale di massa a 19 anni", spiega agli investigatori e come riporta Il Corriere della Sera.

Poi è entrata nel dettaglio raccontando come era organizzata la piazza quella notte e la paura che ha avuto: "Non c’erano transenne, non c’era la polizia", "con il senno di poi questo avrebbe dovuto essere un chiaro segnale di pericolo. Non ci passava per la mente che avremmo dovuto lottare per la nostra vita". In poco tempo la giovane è "stata afferrata da dietro e allontanata dai miei amici", "mi hanno bloccato braccia e mani" mentre "diversi uomini hanno iniziato a palpeggiarmi e uno tentava di alzarmi il vestito". Il rischio di subire sempre qualche di più aumentava ogni secondo.

La 19enne racconta che si è salvata solo grazie al coraggio dei miei amici. Ma l'aggressione non era ancora finita: all’ingresso della Galleria si trovano ancora davanti i violentatori. "Un uomo – riporta Il Corriere della Sera – ha dato un pugno ad un mio amico e un altro mi ha afferrata per separarmi da lui". Intanto la giovane sentiva le urla di un'altra ragazza, anche lei aggredita. Imogen infine ha tenuto a precisare: "Ho avuto un attacco di panico. Gli aggressori, ancora più eccitati, si sono avvicinati a noi ridendo, afferrando il mio corpo e mostrando il loro piacere. Erano implacabili".

Intanto le indagini continuano per cercare di risalire all'identità degli aggressori: fondamentali sono le immagini di video sorveglianza della piazza. Per ora però è stato aperto un fascicolo contro ignoti.