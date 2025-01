video suggerito

Aggressioni a Capodanno in piazza Duomo a Milano: "Tra le vittime anche due giovani inglesi" Ci sono anche due turisti inglesi tra le vittime delle aggressioni che sarebbero avvenute la notte di Capodanno in piazza Duomo a Milano.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto da LaPresse

Ci sono anche due giovani inglesi, tra le vittime delle aggressioni che sarebbero avvenute a Capodanno in Piazza Duomo a Milano. Questi si sommerebbero alla studentessa belga e ai suoi amici che nei scorsi giorni hanno raccontato di essere stati aggrediti da un gruppo di giovani durante i festeggiamenti per l'anno nuovo.

A darne notizia è sempre la testata belga Sudinfo, la stessa che – nei giorni scorsi – aveva intervistato la turista. La giovane aveva raccontato di trovarsi in Piazza Duomo in compagnia di alcuni amici quando, a un certo punto, altri ragazzi avrebbero iniziato a mettere le mani sia sopra che sotto i vestiti. La donna sarebbe stata salvata da una coppia. Nei giorni scorsi i magistrati della Procura di Milano sono riusciti a mettersi in contatto con la giovane e a parlare con lei.

Il suo racconto sarebbe credibile. Gli inquirenti sono a lavoro per individuare i responsabili. Nel frattempo è emerso che i sei ragazzi originari del Belgio non sarebbero gli unici ad avere subito le violenze. Ci sarebbero infatti altri due giovani di nazionalità inglese. I due, che sarebbero una ragazza e il suo compagno, aveva incontrato i sei di Liegi a Milano proprio nel pomeriggio del 31 dicembre.

Il gruppetto e la coppia avrebbero stretto amicizia. Stando a quanto rivelato dalla testata francofona belga, i due "si sono presentati alla polizia e hanno sporto denuncia". Nelle prossime ore si cercherà quindi di capire se sono stati vittime delle stesse persone o se le aggressioni siano avvenute in un momento diverso.