I carabinieri del Comando provinciale di Monza e Brianza hanno sgominato una banda specializzata in furti all'interno di aziende con la tecnica della spaccata. Sei le persone fermate con l'accusa in concorso di furti aggravati in danno di aziende e resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta di cittadini di nazionalità bosniaca che lo scorso 1 luglio hanno colpito quattro aziende attive nel settore della meccanica di precisione e dell'arredamento tra Nova Milanese, Seveso e Cesano Maderno. La banda anche in quell'occasione ha agito usando i propri veicoli (nello specifico un furgone con la targa coperta) e un muletto trovato all'interno delle stesse aziende come "arieti" per scardinare le porte. Dopo i furti dello scorso 1 luglio il tempestivo intervento dei carabinieri e della polizia stradale di Arcore aveva messo in fuga la banda: ne era nato un lungo e pericoloso inseguimento durato oltre 20 chilometri sulle Tangenziali Nord ed Est di Milano fino al campo rom di via Bonfadini a Milano. Durante il tragitto i sei non avevano esitato a disfarsi della refurtiva, gettandola in strada con grande pericolo per gli altri automobilisti che la stavano percorrendo.

La banda era riuscita a dileguarsi nei pressi del campo rom di via Bonfadini

Una volta giunti al campo rom i sei fermati erano riusciti in un primo momento a far perdere le proprie tracce, allontanandosi a piedi e abbandonando il resto della refurtiva e il furgone. Le indagini, condotte anche attraverso l'acquisizione dei filmati delle telecamere di sorveglianza poste all’interno delle ditte derubate, hanno però consentito ai militari dell'Arma di identificare tutti i componenti della banda, nei cui confronti la procura di Monza ha emesso i decreti di fermo. Per l'operazione odierna sono stati coinvolti oltre 80 carabinieri in due aree: il parcheggio antistante il centro sportivo "Saini" e nei pressi dell’Ortomercato di Milano, dove i fermati vivevano in diversi camper assieme ai propri nuclei familiari, spostandosi frequentemente. Uno dei fermati è risultato destinatario anche di un ordine di carcerazione emesso dalla procura della Repubblica di Bergamo: deve scontare due anni, 2 mesi e 6 giorni di carcere per due furti avvenuti nel dicembre 2016 a Milano e nel luglio 2017 a Chignolo d’Isola, nella Bergamasca.