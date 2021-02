Folla di gente alla fermata della metro di Loreto a Milano. Nel video girato da un pendolare si vedono viaggiatori in attesa di superare i tornelli della metropolitana e accedere alla banchina: da regolamento infatti, raggiunta la soglia del 50 per cento della capienza massima consentita, i tornelli si bloccano. Ieri, però, una volta terminato lo sciopero dei lavoratori di Atm, tanti i pendolari che si sono riversati in metro: qui è saltato, vedendo le immagini del video, il distanziamento sociale anche se tutti indossavano le mascherine. Segno che, nonostante tutte le raccomandazioni anti Covid, evitare assembramenti in una città come Milano è impossibile. Atm a Fanpage.it fa sapere che "il problema resta l'ora di punta. Per questo abbiamo invitato i cittadini che non per forza devono recarsi al lavoro per quell'ora di scegliere altri momenti per spostarsi". Per Atm la fascia più a rischio resta quella della mattina: dalle 8 alle 9.30.

Atm: Serve collaborazione di tutti

Atm ricorda anche il "Patto Milano per la scuola": ovvero il piano condiviso tra Comune, Prefettura, istituzioni, imprese e parti sociali per riorganizzare, tra le 7 e le 10 del mattino, gli orari di scuole, uffici pubblici e negozi alimentari. L'obiettivo è quello di evitare di congestionare i trasporti pubblico, "ma per farlo serve la collaborazione di tutti". Soprattutto da quando le disposizioni governative hanno, nuovamente, confermato il limite del 50 per cento della capacità di riempimento dei mezzi. Studiato nei minimi dettagli anche il piano per gli studenti: 1.2o0 corse aggiuntive al giorno in tutto, di cui 800 dedicate esclusivamente a loro. E ancora: 100 bus navetta raggiungeranno circa 30 tra istituti scolastici più frequenti in città e nell'hinterland milanese.