Milano è la terza città in Europa con più ricchi: ci sono 17 miliardari e 115mila milionari Milano è salita all'undicesimo posto nella classifica di Henley &Partners delle 50 metropoli mondiali in grado di attrarre più super ricchi, dopo Chicago e prima di Pechino. Con i suoi 115 mila milionari e 17 miliardari è la terza città europea.

Una città per milionari. Milano si conferma un polo attrattivo per i milionari: in dieci anni, dal 2014 al 2024, sono aumentati del 24 per cento. A livello mondiale, il capoluogo lombardo è salito all’undicesimo posto nella classifica stilata da Henley &Partners delle 50 metropoli globali in grado di attrarre più super ricchi, dopo Sydney e Chicago e prima di Pechino. E con i suoi 115 mila milionari e 17 miliardari è la terza tra le città europee.

Milano, come numero di miliardari, si colloca quindi dopo Londra e dopo Parigi: a favorire la città della Madonnina è stata anche la flat tax per i nuovi residenti ad alto reddito, ma hanno giocato un ruolo importante anche l’attrattività del business e della moda, del lusso e del design. Nel 2023 ha attirato 49 nuove multinazionali estere, così come 600 milioni di euro di investimenti real estate commerciali (a livello comparabile con realtà del livello di Barcellona e San Francisco, con rispettivamente 600 e 900 milioni).

Un'attrattività, quella di Milano, che sul fronte immobiliare è confermata anche dalle vendite delle abitazioni. In particolare, nel 2024 sono andate molto bene le vendite di abitazioni nuove che hanno rappresentato oltre il 22 per cento del totale delle transazioni a fronte di una media italiana che si attesta intorno al 12,8 per cento.

Ma non solo. Secondo uno studio realizzato da Assolombarda, il capoluogo lombardo è la città che ha recuperato di più in termini di crescita dopo il Covid, segnando un +8,7 per cento di Pil dal 2019 al 2023. Meglio di Amsterdam (+8,1 per cento), Berlino (+6,9 per cento), New York (+4,4 per cento), Monaco (+2,2 per cento), Barcellona (+1,9 per cento), Londra (+0,1 per cento) e Parigi (ancora sotto del -2,6 per cento).