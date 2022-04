Milano è “Città degli alberi 2021” per il terzo anno consecutivo: 20 nuovi parchi entro il 2030 Milano è stata premiata come “Città degli alberi 2021” per il terzo anno consecutivo. In Italia, però, è solo 11esima con 37 alberi ogni 100 abitanti.

A cura di Enrico Spaccini

Anche nel 2021, Milano è rientrata tra le Tree cities of the world. Per il terzo anno consecutivo, il capoluogo lombardo ha ottenuto il riconoscimento che l'Organizzazione delle nazioni unite per l'alimentazione e la cultura (Fao) e l'Arbor day foundation assegnano alle città che si contraddistinguono nella gestione del loro patrimonio arboreo. Un premio per "la continuità e l'impegno", ha commentato l'assessore a verde e ambiente Elena Grandi. Secondo l'ultimo report di Legambiente, però, la città di Milano ha ancora parecchia strada da fare.

18.395 alberi piantati

Per ottenere il riconoscimento, Milano ha soddisfatto i cinque standard richiesti dal comitato giudicante, ovvero: stabilire le competenze necessarie per gestire il patrimonio arboreo, regolamentazione per la gestione del verde, conoscenza e censimento degli alberi, definizione di risorse dedicate al verde urbano e divulgazione dei risultati attraverso gli eventi. Per l'assessore Grandi, questo riconoscimento è la prova di come "Milano abbia saputo valorizzare i suoi 25 milioni di metri quadri di verde pubblico". In particolare, come riportato dal portale di Tree cities of the world, piantando in un anno 18.395 alberi.

Obiettivo 2030

Di alberi, la città di Milano ne ha estremo bisogno. Ciascuna pianta riesce ad assorbine decine di chilogrammi di Co2 all'anno, oltre che a filtrare le polveri sottili inquinanti Pm10. È di pochi giorni fa l'ultimo allarme lanciato da Legambiente Lombardia: Milano nel primo trimestre del 2022 ha già superato la soglia massima di giorni in un anno in cui una città può superare i livelli di Pm10 nell'aria. Inoltre, l'ultimo report sull'ecosistema urbano vede il capoluogo lombardo solo all'11esima posizione in Italia per alberi piantati per 100 abitanti (37), mentre è al 73esima posto per verde totale (17,8 mq per abitante). Una data cruciale per l'ecosistema milanese può essere il 2030. Per quell'anno, è prevista la realizzazione di "20 nuovi parchi urbani", assicura Grandi, oltre che il termine del progetto ForestaMi dei 3 milioni di alberi piantati.