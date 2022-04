Supereroi si calano dal tetto e regalano uova di Pasqua ai bimbi ricoverati alla clinica De Marchi Per il secondo anno consecutivo, sei supereroi acrobati hanno portato 100 uova di Pasqua ai bambini ricoverati alla Clinica pediatrica De Marchi del Policlinico di Milano.

A cura di Enrico Spaccini

Gli universi Marvel e Dc comics si sono intrecciati per una missione speciale: consegnare uova di cioccolato a tutti i bambini ricoverati alla Clinica pediatrica De Marchi del Policlinico di Milano. Sei professionisti dell'edilizia in corda travestiti da Spiderman, Capitan America, Batman e Robin si sono calati nella mattinata di giovedì 14 aprile dal tetto dell'edificio per permettere ai giovani pazienti di festeggiare la Pasqua.

Professionisti dell’edilizia vestiti da Batman e Spiderman consegnano le uova ai bambini (Fondazione De Marchi)

"Un gesto così semplice"

La sorpresa è stata organizzata dalla Fondazione De Marchi Onlus, in collaborazione con la ditta edile Archingegno, per il secondo anno consecutivo. "Un gesto così semplice come il dono di un uovo di Pasqua può alleviare per una giornata i momenti di stress e paura – racconta Francesco Iandola, direttore esecutivo della Fondazione De Marchi Onlus – regalando un sorriso e il sogno di incontrare il proprio supereroe preferito". In tutto sono cento le uova che "Batman, Capitan America e Spiderman, calandosi con coraggio dalla facciata della Clinica hanno donato a tutti i pazienti ricoverati, i nostri veri eroi", scrive in un post su Facebook il Policlinico di Milano.

La Fondazione De Marchi Onlus

Sono ormai 40 anni che la Fondazione De Marchi è attiva nel migliorare le condizioni di vita dei bambini malati e delle persone che li circondano. Solo negli ultimi 10 anni ha donato 126.000 euro in arteterapia, 62.400 euro in sostegno psicologico, 271.000 euro in aiuti economici alle famiglie, 175.000 euro in vacanze assistite, oltre 1.5milioni di euro in borse di studio e formazione del personale medico, 650.000 in ristrutturazione di reparti e attrezzature scientifiche e ha formato oltre 100 volontari presenti nei reparti sette giorni su sette.