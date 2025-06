Chiude all’improvviso l’Hotel Milano Scala, a casa 30 dipendenti: aveva vinto Quattro Hotel di Bruno Barbieri

video suggerito

Uno dei più esclusivi hotel a quattro stelle proprio nel salotto buono di Milano, tra il Duomo e Brera. L'Hotel Milano Scala in via dell'Orso 7, primo albergo di Milano a emissioni zero con tanto di ristorante una stella Michelin, aveva per questo trionfato in una puntata di Quattro Hotel, famosissimo programma Sky condotto da Bruno Barbieri. Lo scorso venerdì 20 giugno, però, ha chiuso da un giorno all'altro i battenti. Lasciando a casa 30 dipendenti.

Lo annuncia la Fisascat-Cisl di Milano, secondo la quale i lavoratori "nei giorni scorsi non hanno potuto prendere servizio, a causa di una serrata unilaterale disposta senza alcun confronto preventivo con il sindacato". L'albergo, aperto nel 2010, era stato ceduto alcuni mesi fa dalla precedente proprietà Capoberta Srl ad una società immobiliare, fino allo stop improvviso di settimana scorsa. La Fisascat Cisl milanese aveva quindi scritto alla Prefettura, al Comune di Milano e alla Regione Lombardia per chiedere di aprire un confronto, non ancora partito, e tentare di governare la situazione. "Non è accettabile che in una città come Milano si possa chiudere così una struttura alberghiera di rilievo, scaricando sul personale ogni costo e aggirando i percorsi di confronto previsti dalla legge".

E così tutto è fermo, a partire dal sito dell'hotel di extra lusso che, improvvisamente, non accetta più prenotazioni nelle sue 62 camere. "Nel foyer interno viene servita una ricca colazione internazionale a buffet sulle note di un mini concerto d'arpa eseguito dal vivo", si legge nel sito della struttura. "Dall'ultimo piano si può invece ammirare il suggestivo panorama della città, dall'unica terrazza cittadina con vista a 360 gradi sullo skyline. Lo Sky Terrace propone aperitivi classici e cocktail botanici, per poi proseguire la serata con una cena perfetta. Il menù proposto è salutare, nel pieno rispetto della filosofia green, e si esprime con una linea pensata dallo chef per ridurre gli sprechi seguendo la stagionalità".